Организаторы MWC 2020 вводят меры безопасности в борьбе с коронавирусом. Но количество «отказников» растет

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Одной из ключевых тем для индустрии остается короновирус. Сегодня в Китае заканчиваются каникулы, и промышленники Китая должны вернуться к своему привычному рабочему графику. Но эпидемия все еще бушует и количество умерших приближается к отметке тысячу человек. Нет гарантии, что карантин не продлят. Уже известно, что китайские власти запретили Foxconn возобновлять производство.





Оказывает опасный вирус влияние и на различные публичные мероприятия, заставляя компании отказываться от проведения пресс-конференций при большом скоплении публики в пользу онлайн-мероприятий. LG, Ericsson, Amazon и NVIDIA сообщили о том, что добровольно отказываются от участия в MWC 2020, ведь предстоящая выставка по факту может стать зоной огромного риска с большим скоплением людей и способна спровоцировать вспышку заболевания за пределами Китая.









Не приедет на ивент и компания Sony, сделавшая соответствующее заявление сегодня. Но при этом она не отказалась от анонса своих новых продуктов, а проведет презентацию в режиме видеоконференции 24 февраля.





Со своей стороны, организаторы выставки в Барселоне пытаются придумать, как избежать инфицирования людей. Прежде всего, они объявили о том, что введен запрет на посещение выставки жителям провинции Хубэй и туристам, которые не так давно побывали там.





Сотрудники китайских компаний, которые примут участие в MWC 2020, должны покинуть Поднебесную не позднее, чем за 14 дней до старта мероприятия. Кроме того, каждый из них должен иметь при себе справку, подтверждающую, что он здоров. Интересным выглядит пункт, что участники должны доказать, что они не контактировали с инфицированными короновирусом людьми.





На стендах MWC 2020 будут постоянно проводить дезинфекцию, в павильонах увеличили количество пунктов оказания неотложной медицинской помощи, а также будут проводить постоянно температурный скрининг посетителей и участников выставки.





Источник: internet.cnmo.com







