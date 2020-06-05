Оригинальный Galaxy Fold получил важное обновление
Недавно Samsung Galaxy Fold начал получать OTA-обновления с последними доработками безопасности от Google. Точно известно, что обновиться могут все владельцы разблокированных международных моделей с номером сборки F900FXXS3BTE1.
К сожалению для 5G версии смартфона обновление всё ещё недоступно. Мы ожидаем, что оно начнёт распространяться в ближайшее время, однако компания Samsung никаких подробностей не сообщает.
Изменения
В официальном ченджлоге говорится о доработках AR Emoji, среди которых появление возможности ручного редактирования и продвинутое распознавание выражений лица. Также доступны новые функции и фильтры для камеры. Среди них AR Zone, Single Take, Pro video, My Filters, Selfie Tone и Night Timelapse. Главной новостью стало добавление возможности записи видео с передней камеры в 4К 60 FPS.
Обновиться можно из меню настроек. Нужно нажат на пункт «Обновление программного обеспечения», а после «Загрузить и установить».
Galaxy Fold вышел в 2019 году. Складной смартфон оказался очень неоднозначным, многие критики не приняли новинку. В скором времени Samsung выпустит улучшенную версию устройства - Galaxy Fold 2. Мы ожидаем, что презентация состоится в августе.
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Источник: SamMobile
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