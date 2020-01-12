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От Google требуют дать пользователям полный контроль над ПО и позволить удалять предустановленные приложения

12.01.2020 1514 2

Каждое Android-устройство обладает предустановленными приложениями и сервисами от Google. Их невозможно удалить штатными инструментами и такие утилиты обладают привилегиями в части сбора, передачи и использования конфиденциальной пользовательской информации.

 

От Google требуют дать пользователям полный контроль над ПО и позволить удалять предустановленные приложения – фото 1

 

Такие гаджеты обладают брендингом Google Play Protect и по итогам исследования было установлено, что 91% предустановленных приложений даже нет отражаются в Google Play.

 

Подобная дискриминация и отсутствие альтернативы далеко не всем по нраву. Компания Privacy International и еще более 50 различных организаций написали открытое письмо директору Alphabet Inc. Сундару Пичаи с тем, чтобы он принял меры, направленные против применения предустановленного ПО на Android-устройствах. Все желающие могут присоединиться к этой инициативе и подписать соответствующую петицию.

 

От Google требуют дать пользователям полный контроль над ПО и позволить удалять предустановленные приложения – фото 2

 

В письме сказано, что предустановленные приложения имеют доступ к камере, микрофону и геоданным, без стандартных запросов безопасности Android. В итоге пользователи даже не осведомлены о таком вмешательстве и сборе данных.

 

Инициаторы петиции обращаются с просьбой к Google позволить пользователям Android-устройств удалять предустановленные приложения. Кроме того, все установленные приложения должны проходить через тот же фильтр проверки, который предусмотрен для утилит в Play Store. А еще предустановленные приложения должны предлагать механизм обновления, желательно, из Google Play и без наличия учетной записи пользователя.

 

Авторы открытого письма считают свои требования справедливыми и разумными. Они важны для многомиллионной армии пользователей по всему миру.

 

Источник: privacyinternational

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
fkn magic
у меня на старом планшете Гугл плей сервисы бешеные стоят, и хер снесёшь, а они 88% батареи высаживают - чё за дичь..
12.01.2020 17:36
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Максим Аведенко
давно пора,сколько можно терпеть ненужный хлам сжигающий ресурсы любого даже бюджетного телефона
12.01.2020 16:39
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От Google требуют дать пользователям полный контроль над ПО и позволить удалять предустановленные приложения