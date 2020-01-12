От Google требуют дать пользователям полный контроль над ПО и позволить удалять предустановленные приложения

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Каждое Android-устройство обладает предустановленными приложениями и сервисами от Google. Их невозможно удалить штатными инструментами и такие утилиты обладают привилегиями в части сбора, передачи и использования конфиденциальной пользовательской информации.

Такие гаджеты обладают брендингом Google Play Protect и по итогам исследования было установлено, что 91% предустановленных приложений даже нет отражаются в Google Play.

Подобная дискриминация и отсутствие альтернативы далеко не всем по нраву. Компания Privacy International и еще более 50 различных организаций написали открытое письмо директору Alphabet Inc. Сундару Пичаи с тем, чтобы он принял меры, направленные против применения предустановленного ПО на Android-устройствах. Все желающие могут присоединиться к этой инициативе и подписать соответствующую петицию.

В письме сказано, что предустановленные приложения имеют доступ к камере, микрофону и геоданным, без стандартных запросов безопасности Android. В итоге пользователи даже не осведомлены о таком вмешательстве и сборе данных.

Инициаторы петиции обращаются с просьбой к Google позволить пользователям Android-устройств удалять предустановленные приложения. Кроме того, все установленные приложения должны проходить через тот же фильтр проверки, который предусмотрен для утилит в Play Store. А еще предустановленные приложения должны предлагать механизм обновления, желательно, из Google Play и без наличия учетной записи пользователя.

Авторы открытого письма считают свои требования справедливыми и разумными. Они важны для многомиллионной армии пользователей по всему миру.

Источник: privacyinternational

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