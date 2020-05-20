От проблем Huawei выиграют конкуренты

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Информация о том, что США все же решилась отлучить Huawei от чипов производства TSMC, стала шоком для миллионов фанатов бренда во всем мире. Вместе с тем сама китайская компания достаточно спокойно отреагировала на происходящее, заверив, что выход из этой непростой ситуации будет найден. Считается, что другие компании только выиграют от тех бед, которые навалились на Huawei.

Так, на рост популярности своих устройств могут рассчитывать Samsung и Apple. Но больше всего шансов укрепить свои позиции на рынке имеют соотечественники — Oppo, Vivo и Xiaomi, которые входят в топ-10 крупнейших производителей смартфонов. Они могут перераспределить определенную долю Huawei, которую она потеряет в нынешнем году.

Сама Huawei не скрывает, что нынешний год будет сложным и тяжелым для нее, стоит, прежде всего, задача выжить. А в этой ситуации не до наращивания продаж. Компания прогнозирует, что поставки смартфонов сократятся минимум на 20%.

Компенсировать серьезные потери на глобальном рынке можно, увеличив продажи 5G-смартфонов на внутреннем рынке. Спрос та такие аппараты в последнее время сильно вырос в Поднебесной и Huawei занимает приличную нишу в этом сегменте устройств.

Источник: digitimes