Отгадай дату анонса глобальной версии MIUI 12

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В прошлом месяце Xiaomi анонсировала новую версию фирменной оболочки — MIUI 12. В Китае уже стартовало бета-тестирование прошивки, а для глобальной версии оболочки только ищут бета-тестеров. До сегодняшнего дня оставалось загадкой, когда компания представит глобальную версию прошивки. Но сегодня уже есть ясность, когда дебютирует MIUI 12 Global ROM.

Xiaomi отошла от тривиального оглашения даты выхода. Было решено предложить пользователям самим отгадать ее. На своей странице в Twitter компания опубликовала ребус, расшифровав который можно узнать дату релиза глобальной версии MIUI 12. Думаем, что многим из вас не составило труда разгадать загадку.

Сверим наши результаты — 19 мая. Именно в этот день компания представит глобальный вариант MIUI 12, а также должна озвучить планы по ее бета-тестированию и срокам выхода стабильной сборки.

Напомним, что при создании MIUI 12 акцент сделали на конфиденциальность и безопасность. Оболочка предложила новые анимации, динамические обои, темную тему Dark Mode 2.0, поддерживает расширенные возможности управления окнами, обновили телефонный помощник и усовершенствовали спортивные функции.

Источник: twitter