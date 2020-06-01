Отключение «рентгена» на OnePlus 8 Pro — ошибка

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Многие слышали о том, что камера OnePlus 8 Pro может видеть сквозь предметы. Правда, все эти эксперименты с «подглядыванием» внутрь или сквозь одежду, продлились недолго. Компания выпустила обновление, которое отключает фотохромную камеру. Причем затронул апдейт как китайскую версию флагмана, так и глобальный вариант.

Что произошло

Интересно, что изначально предполагалось, что камера будет отключена только на OnePlus 8 Pro с фирменной оболочкой HydrogenOS. Но в итоге «способность» видеть сквозь предметы утратил и флагман с OxygenOS. Фанаты компании обрушились с критикой в адрес OnePlus и производителю пришлось оправдываться.

Он вернется

Как оказалось, владельцы глобальной версии OnePlus 8 Pro стали жертвой ошибки. На официальном форуме компании ее представитель опубликовал пост, в котором заявил, что OTA-обновление было случайно разослано на ограниченное количество устройств на OxygenOS. Обещано, что с приходом следующего апдейта «рентген» вернется.

Действительно ли имело место ошибка с отключением «киллер-фичи» или же компания попросту не ожидала столь негативной реакции на отказ от нее со стороны пользователей, неизвестно. Нам остается только наблюдать за развитием событий и ждать выход обновления, которое вернет «рентгеновское зрение».

Источник: oneplus