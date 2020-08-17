Oukitel C21: «чистый» Android, большой экран, пять камер и низкая цена

151

Oukitel C21 интересный бюджетник по приятной цене

Хороший китайский смартфон — дешевый аппарат. Прежде всего, именно за низкую цену многие полюбили устройства из Поднебесной. А еще целый ряд из них предлагают адекватные характеристики за свою стоимость. В бюджетном классе предпочитает работать компания Oukitel, которая в этом месяце отметилась анонсом C21.

Oukitel C21 — пример того, как компания пытается в смартфон с невысоким ценником впихнуть максимум возможного. В арсенале устройства 6,4-дюймовый экран разрешение 2310х1080 точек, восьмиядерный чип Helio P60, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Оснастили его сканером отпечатков пальцев, фронталкой на 20 Мп и четырехкомпонентной тыльной камерой, где главный модуль на 16 Мп. Помогают ему три сенсора разрешением 2 Мп каждый, где один отвечает за макросъемку, а другой — портретник.

Поставляется Oukitel C21 с аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч и операционной системой Android 10. Заряжать смартфон можно на мощности 10 Вт. Только с 24 по 28 августа ценник на смартфон составит $89,99, но уже сейчас его можно добавить в корзину, если есть желание прикупить его. Больше о самом смартфоне и тех акциях, которые компания проведет в день старта продаж, можно узнать на ее официальном сайте.

Купить Oukitel C21