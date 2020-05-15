OxygenOS 10.5.8 исправляет баги с дисплеем OnePlus 8 Pro

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Похоже, что с выходом последнего обновления OxygenOS 10.5.8 производитель исправил проблемы с дисплеем флагмана OnePlus 8 Pro. Как сообщают те, кто первыми установили апдейт на свои смартфоны, проблемы с зеленоватым свечением и некорректным отображением черного цвета, ушли.





Интересно, что ранее предполагалось, что природа проблем аппаратная и решить их простым обновлением не получится. В пользу этого говорило и сообщение OnePlus, которая известила что исправить баги выходом апдейта не удалось и предложила обменять смартфон или вернуть деньги. Но ведь компания не говорила о том, что она не сможет найти решение проблем в будущем. Похоже, что она имела в виду лишь то, что на тот конкретный момент у нее не было действенного решения на программном уровне.









Теперь «лекарство» найдено и это OxygenOS 10.5.8, которое позволяет избавить экран от странного зеленого свечения и делает черный цвет более насыщенным. Обновление только начало разворачиваться и стоит дождаться, когда его получат те, кто жаловался на проблемы с дисплеем. Посмотрим, какими будут их отзывы и действительно ли апдейт OxygenOS 10.5.8 «вылечил» экран OnePlus 8 Pro.

Источник: androidpolice







