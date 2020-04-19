Ожидается дефицит iPhone SE 2020

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На этой неделе состоялась премьера iPhone SE второго поколения. Не было полного зала, восторженных возгласов и Тима Кука, рассказывающего со сцены, что Apple вновь создала грандиозный продукт. Компания ограничилась выпуском пресс-релиза из-за бушующей пандемии коронавируса.

Но столь скромная премьера отнюдь не отразилась на интересе к новинке. Приняли ее неоднозначно. Кто-то считает, что мы наблюдаем кризис идей у Apple и желание «выехать» только на престиже марки. Но нашлось немало тех, кто уверен, что iPhone SE второго поколения вышел вовремя и он соберет под свои знамена большую армию поклонников.

В пику хейтерам известный аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple удастся продать не менее 20 млн iPhone SE 2020 только в этом году. На руку популярности новинки сыграет и кризис, вызванный пандемией коронавируса. На фоне падения доходов американцев новенький смартфон может прийтись как никогда кстати.

В пятницу стартовал прием предзаказов на iPhone SE второго поколения и, похоже, что количество желающих приобрести его оказалось выше ожидаемого. В пользу высокого спроса на новинку говорит тот факт, что для того, чтобы удовлетворить спрос компания вынуждена была перенести срок отгрузки с 24 апреля на 13 мая. И нет гарантии, что сроки доставки не будут отодвинуты еще на больший срок и удастся избежать дефицита смартфона на первых порах.

Источник: phonearena

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