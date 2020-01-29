Ожидается десант новинок Motorola на MWC 2020. Один из новичков флагман

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Назло всем, кто списал Motorola со счетов и уверен, что компании нечего «ловить», она продолжает жить и цепляется за ничтожную долю на рынке смартфонов. Своих очередных «воинов» для конкуренции с прочими смартфоностроителями, компания представит на MWC 2020. Она уже подтвердила, что приедет в Барселону и устроит свою пресс-конференцию 23 февраля.









Ожидается, что среди новинок будет Moto G8, Moto G8 Power и Moto Edge+, где последний будет флагманским устройством с поддержкой стилуса. Напомним, что свой последний смартфон премиального уровня компания показала в 2017 год и это был Moto Z2 Force. Идея с модульными смартфонами не оправдала себя и была воспринята пользователями прохладно. После чего было решено отказаться от выпуска флагманских устройств и сосредоточиться на создании моделей среднего и бюджетного сегментов.









Насколько верны предсказания с составом дебютантов на выставке MWC 2020, узнаем уже во время проведения пресс-конференции компании 23 февраля.

Кроме того, в сети появилась информация, что Motorola может выпустить смартфон, который, предположительно, будут именовать Moto Z5. Одной из его особенностей станет батарейка емкостью 5000 мАч. Но на MWC 2020 его не захватят.





Источник: gizchina.com







