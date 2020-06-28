Озвучена европейская цена на Xiaomi Mi Band 5. Будет ли NFC?

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В этом году Xiaomi не стала кардинально пересматривать ценник на Mi Band 5, сохранив его в прежних границах. С учетом апгрейда фитнес-трекера отсутствие изменений в политике ценообразования должно положительно сказаться на спросе на новинку у потребителей. Все это в полней мере относится к рынку Китая, тогда как к европейским пользователям компания может не проявить такой же чрезмерной щедрости.

Сколько он будет стоить

Как известно, в июле Xiaomi Mi Band 5 выйдет за пределы Поднебесной и тогда мы точно будем знать о цене на гаджет. Но известный инсайдер Судханшу Амборхе предвосхитил это событие и озвучил информацию о стоимости фитнес-трекера в Европе. По его данным, носимый гаджет будет доступен по цене 40 евро или $45. Напомним, что на старте продаж за Xiaomi Mi Band 4 просили около 35 евро.

Эпопея с NFC

То, что ценник будет выше, чем в Китае, было предсказуемо. Но, пожалуй, главный вопрос — что с NFC? По данным того же источника этого модуля для бесконтактных платежей в версии для рынка Европы не будет.

Правда, не стоит забывать, что не так давно Xiaomi официально представила в России Mi Band 4 с чипом NFC, тогда как в Европе предлагают версию без этого модуля. Поэтому ничего не мешает компании и в этот раз провернуть аналогичный финт. Но специальная версия Xiaomi Mi Band 5 с NFC может появится в продаже не скоро.

Источник: twitter

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