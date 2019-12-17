Озвучили характеристики Oppo Reno 3 Pro 5G

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Oppo собирается 26 декабря представить свою линейку Reno 3, в которую войдет и Pro-версия. Новинка сможет работать в сетях пятого поколения и все благодаря установке однокристальной системы Snapdragon 765G. Сегодня инсайдеры дополнили информацию о характеристиках, которые получит смартфон.









По их данным Oppo Reno 3 Pro 5G предложит AMOLED‑дисплей диагональю 6,5 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и разрешением 2400х1080 точек, аккумуляторную батарею емкостью 4025 мАч с поддержкой фирменной технологии быстрой зарядки VOOC 4.0. Надо отдать должное создателям им удалось уместить столь емкий аккумулятор внутри корпуса толщиной 7,7 мм и весом 171 грамм.





Выйдет Oppo Reno 3 Pro 5G в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти. Создавать селфи позволит модуль на 32-мегапикселя со светосилой f/2.4, вписанный в круглое отверстие на экране. На тыльной стороне предложат набор из четырех датчиков на 48 Мп (OIS, f/1.7) + 13 Мп (f/2.4) + 8 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4).









Одной из особенностей смартфона станет новая версия фирменной оболочки ColorOS 7.





Напомним, что компания представит и центральную модель линейки — Oppo Reno 3, которая должна первой предложить чип MediaTek Dimensity 1000. Одной из отличительных внешних черт этого аппарата от Pro-версии станет наличие каплевидной выемки под фронталку.





Источник: phone.cnmo.com







