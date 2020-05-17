Озвучили характеристики складного Microsoft Surface Duo

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В октябре прошлого года был представлен Microsoft Surface Duo — складной смартфон на базе Android. По каким-то причинам во время анонса компания не стала вдаваться в подробности о технической составляющей новинки, акцентировав внимание только на ее форм-факторе и сценариях работы.

Surface Duo должен выйти в конце нынешнего года, но уже сейчас в сеть слили его характеристики. Сообщается, что в основе устройства будет лежать платформа Snapdragon 855 в связке с 6 Гб оперативной памяти. Смартфон получит два AMOLED‑дисплея диагональю 5,6 дюйма разрешением 1800х1350 точек, 256 Гб постоянной памяти и операционную систему Android 10 с перспективой получить обновление до Android 11.

Разочаровывает наличие одного аккумулятора на 3460 мАч, емкости которого явно недостаточно, чтобы обеспечить продолжительное время работы устройства с двумя немаленькими экранами. Удостоится аппарат сканера отпечатков пальцев и одиночной камеры на 11 Мп со светосилой f/2.0.

К сожалению, Surface Duo лишен поддержки беспроводной зарядки и NFC.

Источник: gsmarena