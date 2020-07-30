Падение и рост: итоги рынка смартфонов второго квартала 2020 года в Европе

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Аналитическая компания Counterpoint поделилась данными об отгрузках смартфонов на рынок Европы по итогам второго квартала нынешнего года. Согласно их сведениям, рынок существенно просел и падение составило 24% в годовом исчислении и 22% по сравнению с итогами работы за первые три месяца нынешнего года. Естественно, что спад списали на пандемию COVID-19.

Как распределились места

Ощутимее всего рынок смартфонов просел в России — 27%. А наименьшее падение зафиксировано в Италии — 16%. Самой популярной маркой в Европе остается Samsung. И она контролирует более трети рынка — 35%. На втором месте оказалась Apple, которая всего на 1% опережает Huawei, которая идет третьей с долей 16%. Из тройки лидеров только Apple удалось нарастить поставки на 2% по равнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как другие компании рынок теряли.

Успехом можно считать четвертое место Xiaomi, которая за год сумела увеличить свою долю с 6% до 13%. А замыкает пятерку лидеров Oppo, доля которой во втором квартале оставила 3%.

Расстановка сил в регионах

В зависимости от региона предпочтения пользователей могут разительно отличаться. Например, в Великобритании лидером стала Apple с долей 36%, а з ней следуют Samsung и Huawei — 32% и 13% соответственно. Тогда как в России охотнее всего приобретали смартфоны компании Huawei, а Apple и вовсе не попала в тройку фаворитов. На просторах РФ также больше предпочтение отдавали устройствам Samsung (21%) и Xiaomi (19%)

В тройку лидеров Xiaomi сумела пробиться на рынке Испании, пропустив вперед Samsung и оставив позади Apple. Что касается таких стран как Франция, Германия и Италия, то тут также в лидерах южнокорейский гигант. В топ-3 компанию ему составили Huawei и Apple.

Источник: counterpointresearch