Где купить дешевле?

Падение продаж смартфонов: прогнозы, причины и масштабы

29.04.2020 1297 1

Новые прогнозы аналитиков говорят в пользу того, что рынок смартфонов в 2020 году просядет на 15% и поставки трубок составят 1,5 млрд единиц. Позиции ведущих игроков рынка пошатнутся и вряд ли кто-то из компаний сможет продемонстрировать рост. Но все пострадают в разной степени.

 

Целый ряд компаний понимают, что нынешний год будет непростым для них. Так, ранее Huawei заявила о том, что в этом году ее рост замедлится и всему виной не только коронавирус, но и те проблемы, которые китайской компании устроила администрация Белого дома.

 

Падение продаж смартфонов: прогнозы, причины и масштабы – фото 1

 

Продолжают снижаться продажи Apple, и компания уже заявила о том, что ожидает падение выручки до $63-67 млдр и это меньше, чем компания планировала заработать. В числе причин было названо падение спроса на устройства в Китае, а также проблемы в цепочке поставок. Из-за кризиса Apple уже сократила заказы на комплектующие для iPhone 11 во втором и третьем квартале нынешнего года.

 

Ряд экспертов считают, что не только кризис повинен в падении спроса на смартфоны. Рынок перенасыщен и это происходит на фоне повышения стоимости устройств, особенно флагманов. Все больше пользователей не готовы платить больше за смартфоны и не спешат покупать новые модели. Настроение потребителей чутко ощущают производители, которые намерены сделать ставку на гаджеты среднего и бюджетных ценовых сегментов.

 

Источник: macrumors

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Leonid
Не надо жадничать.Раньше брал всегда Sony,но сейчас за эти деньги можно купить крутой телевизор.Но мы не все получаем зарплату,как получают футболисты,или певцы.Лучше продавать по реальным ценам и на этом можно заработать,иначе жадность фраера сгубит.
29.04.2020 16:18
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Падение продаж смартфонов: прогнозы, причины и масштабы