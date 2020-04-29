Падение продаж смартфонов: прогнозы, причины и масштабы

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Новые прогнозы аналитиков говорят в пользу того, что рынок смартфонов в 2020 году просядет на 15% и поставки трубок составят 1,5 млрд единиц. Позиции ведущих игроков рынка пошатнутся и вряд ли кто-то из компаний сможет продемонстрировать рост. Но все пострадают в разной степени.

Целый ряд компаний понимают, что нынешний год будет непростым для них. Так, ранее Huawei заявила о том, что в этом году ее рост замедлится и всему виной не только коронавирус, но и те проблемы, которые китайской компании устроила администрация Белого дома.

Продолжают снижаться продажи Apple, и компания уже заявила о том, что ожидает падение выручки до $63-67 млдр и это меньше, чем компания планировала заработать. В числе причин было названо падение спроса на устройства в Китае, а также проблемы в цепочке поставок. Из-за кризиса Apple уже сократила заказы на комплектующие для iPhone 11 во втором и третьем квартале нынешнего года.

Ряд экспертов считают, что не только кризис повинен в падении спроса на смартфоны. Рынок перенасыщен и это происходит на фоне повышения стоимости устройств, особенно флагманов. Все больше пользователей не готовы платить больше за смартфоны и не спешат покупать новые модели. Настроение потребителей чутко ощущают производители, которые намерены сделать ставку на гаджеты среднего и бюджетных ценовых сегментов.

Источник: macrumors