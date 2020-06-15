Парадокс: Huawei смогла взойти на Олимп рынка смартфонов. Но…

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Торговая война между Китаем и США в самом разгаре. Белый дом без тени сомнений идет на обострение конфликта, а Huawei оказалась между молотом и наковальней. В частности, перед компанией пытаются закрыть дверь, которая открывает доступ к продуктам TSMC и уже плотно держат ее вдали от сервисов Google. Но несмотря на давление США, Huawei продолжает работать и даже добивается успехов.

На вершине

Аналитики из компании Counterpoint Research пришли к выводу, что по итогам работы в апреле Huawei смогла стать лидером на рынке смартфонов и контролирует 19% доли. Она смогла отодвинуть на вторую строчку Samsung, доля которой составила 17%.

С чем связана такая расстановка сил? Прежде всего, своим успехом компания обязана домашнему рынку, где ценность Google сервисов стремится к нулю. Не стоит списывать со счетов и знаменитый китайский патриотизм, где желание поддержать отечественного производителя играет далеко не последнюю роль. Поэтому мы наблюдаем такой феномен, как первое место Huawei на рынке смартфонов по итогам апреля.

Разумеется, «сыграл на руку» компании и коронавирус, который привел к снижению спроса на смартфоны по всему миру. Больнее всего пандемия ударила по продажам устройств Samsung, и не позволили ей удержаться на первой строчке табеля рангов крупнейших смартфоностроителей.

Турбулентность продаж

Но никто не отменяет того факта, что Huawei ведет борьбу на выживание. Долго нести звание компании номер один ей не удастся. Это кратковременный успех, связанный с рядом удачных стечений обстоятельств. Уровень популярности смартфонов Huawei будет неуклонно падать на глобальном рынке, и она неизбежно будет терять свои позиции.

Источник: gizchina