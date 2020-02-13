Пентагон мог передумать. Наступление на Huawei возобновится с новой силой

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Атака на Huawei со стороны американского правительства идет уже больше года, но ее активная фаза началась в мае прошлого года. Именно тогда китайская компания попала в список неугодных, которым можно сотрудничать с американскими компаниями только при получении соответствующего разрешения Министерства торговли США. Предоставление лицензий на право работы с Huawei используется США как инструмент давления, шантажа и манипуляции.





Несмотря на все санкции, Huawei гнется, но не ломается. Такая стойкость компании отнюдь не по нраву Америке. В начале нынешнего года Министерство торговли США готовило новый список ограничительных мер против китайской компании. Но против политики «затягивания петли» выступили Министерство финансов и Пентагон. Причина — такие санкции как бумеранг отразятся на американских компаниях, которые лишатся приличного источника доходов в лице Huawei.









Но теперь пришло сообщение, что Пентагон может кардинально изменить свою позицию. На 28 февраля назначена встреча чиновников из Министерства торговли, обороны и прочих ведомств. В рамках нее планируется рассмотреть вопрос о целесообразности введения новых санкций против Huawei.





Если Пентагон санкционирует дальнейшую эскалацию конфликта, то китайская компания попадет под еще больший пресс и ее ожидают тяжелые времена. Возможно, спровоцировать начало новой активной фазы наступления на Huawei могли Великобритания и Германия, которые не стали вводить запрет на закупку оборудования у китайской компании своим сотовым операторам для развертывания 5G-сетей.





Источник: phonearena.com