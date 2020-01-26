Пентагон не поддержал инициативу по ужесточению санкций против Huawei

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Пентагон и Министерство финансов выступили против введения новых санкций в отношении Huawei, что заставило правительство США отказаться от политики «затягивания петли» на «шее» китайской компании. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.

По данным ресурса, Министерство торговли США уже подготовило список новых ограничительных мер в отношении китайской компании. Но в итоге вынуждено было отказаться от своей инициативы и отозвало законопроект. А все из-за Пентагона и Министерства финансов США, которые высказались против эскалации конфликта.

Среди мер по ужесточению санкций рассматривалась возможность снижения доли американских технологий в компонентах, поставляемых китайской компании, до 10%. На сегодняшний день без получения соответствующей лицензии компании могут поставлять комплектующие и товары для нужд Huawei, если доля разработок и технологий американских компаний в них не превышает 25%.

По мнению Министерства обороны США, растущее давление на Huawei может нанести ущерб американским компаниям. Военные считают, что китайская компания один из существенных источников доходов для них. Отказ от сотрудничества с Huawei приведет к тому, что они лишатся средств, которые могли быть направлены на исследования и поддержание технологического преимущества Америки.

В одном из своих выступлений глава оборонного ведомства США Марк Эспер заявил о том, что нужно осознавать важность поддержания работоспособности цепочек поставок компаний и появлением новаций. По его мнению, здесь важно соблюсти баланс.

Есть мнение, что произошедшее только лишний раз показывает те внутренние противоречия и разногласия, которые существуют внутри правительства США. Наблюдается противостояние группы чиновников, которые жаждут продолжения войны и готовы идти до конца, только бы сломить Huawei и Китай. И теми, кто считает, что особо горячие головы в гонке за защитой национальных безопасности забывают о том, что своими действиями они наносят вред американским компаниям и экономике страны.

Источник: wsj

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