Период ожидания завершен. Названа дата старта продаж Motorola Razr

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В ноябре прошлого года Motorola представила обновленную раскладушку Razr, отвечающую современным трендам. Это первый складной смартфон с гибкой матрицей в форм-факторе раскладушки, который появился на рынке. Во время анонса компания пообещала, что продажи новинки стартуют 9 января и оценили ее «всего» в $1499.









Но намеченный график выхода Motorola Razr не был соблюден. Компания отложила время появления раскладушки на рынке. Правда, ожидание не будет долгим и томительным.





Сегодня компания объявила, что 6 февраля смартфон поступит на прилавки магазинов в США, а прием предзаказов стартует 26 января. Компания заявляет, что спрос на складной смартфон оказался выше ожидаемого, но какие-то цифры, подтверждающие это, приводить не стала.





Напомним, что «воскресший» Motorola Razr наделен гибким 6,2-дюймовым дисплеем разрешением 2142х876 точек и дополнительным небольшим экраном диагональю 2,7 дюйма разрешением 800х600 пикселей. У смартфона есть фронталка на 5 Мп, основная камера на 16 Мп, чип Snapdragon 710 и сканер отпечатков пальцев на подбородке.





В арсенале характеристик аппарата 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гб, аккумулятор емкостью 2510 мАч и быстрая зарядка мощностью 15 Вт.





Источник: theverge.com







