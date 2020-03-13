Перспективы 5G связи в Украине. Что нас ждет?

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Говорить о скором внедрении в Украине 5G начали сразу же после запуска 4G в 2018 году. Пророчили появление следующего поколения связи уже через 2 года, синхронно с его распространением в ЕС. Даже был подписан соответствующий президентский указ с графиком запуска связи пятого поколения. Но реализация планов затягивается.









Преимущества и перспективы 5G в мире





Когда речь заходит о связи 5G, специалисты рассматривают ее достоинства больше в контексте промышленной и индустриальной сферы, а не абонентской.

Главным ее преимуществом является высокая скорость обмена данными - от 10 Гбит/сек. Также технология обеспечит более высокую пропускную способность, в сравнении с предыдущим, четвертым поколением. Как следствие - станет более доступной широкополосная мобильная связь, возрастет надежность масштабных систем коммуникации между устройствами.









В частности, новое поколение связи сделает возможным использование автомобилей с автопилотом, сыграет решающую роль в развитии интернета вещей (самодостаточных систем с "умными" устройствами, которые управляются из цифрового пространства), а также обеспечит передачу гигантских массивов данных за считанные секунды, повышая качество коммуникации.





Плюс - технология связи пятого поколения рассчитана на беспрецедентные нагрузки без потерь скорости и задержек.





Все сходятся в одном: 5G технология ориентирована не на массовый рынок, а на реализацию всевозможных технологических проектов в разных областях деятельности. И подойдет она не всем, а лишь наиболее развитым организациям и предприятиям с мощной прогрессивной инфраструктурой.





Проблемы и вопросы, которые предстоит решить





Эксперты акцентируют на том, что запуск каждого нового поколения связи - это далеко не "однодневная" процедура. Вначале необходимо определить соответствующие частоты, провести аукционы по продаже лицензий на них, а также тендеры на закупку нужного оборудования.





Официальные источники содержат информацию о том, что 4G продолжает оставаться приоритетной технологией во всем мире. Хотя некоторые страны уже полностью перешли на пятое поколение связи. Например, в Монако сделали это еще в 2019 году. Следующей страной, вероятнее всего, станет Япония (там стремятся успеть внедрить новый стандарт до летних Олимпийских игр 2020 года). Кстати, в Японии первым делом запустили 5G для связи между скоростным поездом и базовой станцией.





Исходя из темпов распространения прогнозируют, что пятое поколение связи охватит весь мир только после 2025 года.

На чем «споткнулась» Украина?





Руководство украинских мобильных операторов считает, что сегодня на повестке дня более важные цели. В частности, максимальное развитие связи 4-го поколения в общегосударственном масштабе и с охватом сельской местности. На этом настаивает и руководство страны.





В "Киевстар" рассказали, что операторы мобильной связи обсуждают с регуляторным госорганом применение 900 диапазона, чтобы сделать стандарт 4G большее доступным для максимального количества пользователей в Украине.





Также отмечается, что дальнейшее развитие 4-го поколения поможет удовлетворить потребности в растущем трафике и качественно подготовиться к переходу на следующую версию стандарта.





В свою очередь в Vodafone отметили, что есть несколько нерешенных проблем. В частности, связанных с частотами для 5G.





В Украине продолжают вестись работы монтажу HYPERLINK мачт связи, а также установке оборудования в местах плохого покрытия сетей 4G и 3G. Телеком внедрил правило: менять технологии не чаще, чем раз в четыре года. Считается, что это минимальный срок, достаточный для развертывания технологии и получения от нее коммерческого эффекта. Таким образом закладываются предпосылки для реинвестирования полученных средств в технологии очередного поколения.









В Укртелекоме настроены оптимистично и считают, что 5G появится в Украине через несколько лет. Но конкретный период назвать трудно, поскольку в этой сфере действует ряд "сдерживающих" факторов. В частности, нехватка соответствующей телекоммуникационной инфраструктуры. Ведь технические требования к сети пятого поколения ощутимо выше, чем к сети четвертого.





В главном офисе оператора считают, что масштабное развертывание 5G станет возможным лишь на базе мощной, всеохватывающей сети оптоволоконных высокоскоростных каналов передачи данных. То есть сети, способной обеспечить обмен большими объемами информации на оптимальной скорости и с низкой задержкой сигналов.





Однако провайдеры и телекоммуникационные операторы обычно прокладывают оптоволоконные линии там, где это выгодно и где они быстро окупаются: в крупных городах, областных и районных центрах. Что же касается огромных участков сельской местности - они рискуют остаться "черными пятнами" на украинской карте покрытия 5G. Дополнительно новость о старте продажи лицензий на частоты в Украине можно узнать на этом сайте.







