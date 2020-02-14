Первое изображение Google Pixel 5 XL: он самобытный, но есть серьезная проблема

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Ребята с ресурса Front Page Tech показали, как может выглядеть Google Pixel 5 XL. Сразу сделаем оговорку, что это прототип, поэтому финальный дизайн может отличаться от представленного сейчас. Но, если таким и будет экстерьер Pixel 5, то новинка точно выйдет самобытной, она сможет выделиться из толпы устройств и с самоидентификацией дело будет обстоять более чем хорошо. Правда, далеко не всем придется по душе такая индивидуальность.

Самый спорный и неоднозначный элемент — модуль основной камеры. Его дизайн является попыткой подружить квадратный и круглые модули. Сам блок массивный и возвышается над тыльной крышкой.









Визуально он огромный и занимает чуть ли не треть задней панели. Глянцевая поверхность площадки только еще больше подчеркивает ее масштабность на фоне матовой тыльной крышки. Эстетичности и аккуратности исполнения такой камере явно не хватает.





В случае с Pixel 5 XL могли отдать предпочтение системе из трех датчиков изображения. Похоже, что верхних два это основной сенсор и телеобъектив, а ниже расположился широкоугольный модуль.





Официальной даты премьеры Google Pixel 5 и Pixel 5 XL нет. Но скорее всего, их покажут в октябре. За восемь месяцев до анонса стоит с недоверием и разумной долей скепсиса относиться к столь ранним утечкам.





Источник: androidcentral.com



