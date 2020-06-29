Первое изображение TWS наушников OnePlus Buds

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Во время стагнации целого ряда сегментов рынка бытовой электроники, TWS-наушники исключение. Пользователи распробовали эти устройства, спрос на них стремительно растет. Поэтому неудивительно, что многие производители смартфонов предпочли выпустить свою фирменную беспроводную гарнитуру. Помимо среднебюджетного OnePlus Nord пользователи ждут, что компания представит свои полностью беспроводные наушники Buds.

Анонс OnePlus Buds в формате TWS ждали еще во время премьеры серии OnePlus 8, но этого не случилось. Возможно, это упущение будет восполнено одновременно с релизом OnePlus Nord. Судя по последним данным, наушники будут доступны в черном цвете, а поделился их изображением известный инсайдер Max J, который в свое время первым намекнул, что среднего уровня смартфон компании может называться Nord.

К сожалению, кроме дизайна о OnePlus Buds неизвестно ничего. Сама компания никак не выдает своего желания выпустить эти наушники. Но на завтра OnePlus наметила премьеру короткометражки о новом смартфоне, а также можно ждать объявления даты его презентации. Возможно, завтра также появится какая-то ясность и с предстоящим релизом беспроводной гарнитуры.

Источник: twitter

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