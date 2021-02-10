Первые детали о iQOO Neo 5: топовое «железо»

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Snapdragon 8 Gen 1, 80-ваттная зарядка и OIS в камере

Суббренд Vivo уже успел отметиться анонсом флагманской серии iQOO 9, который состоялся в начале нынешнего года. Теперь стоит задача выпустить обновление iQOO Neo 5 и в сети уже появились первые подробности о iQOO Neo 6.

Сетевые информаторы сообщают, что iQOO Neo 6 предложит дисплей диагональю около 6,6 дюймов и это будет AMOLED‑панель Е4 с повышенной герцовкой. Это будет очередной смартфон предлагающий мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и уже привычно, что для его обуздания и снижения температуры установят систему охлаждения.

За автономность работы iQOO Neo 6 будет отвечать аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Обещают продвинутый линейный вибромотор и систему оптической стабилизации изображения в основной камере.

Можно строить предположения, что iQOO Neo 6 предложит до 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 256 Гб, порт USB Type-C и операционную систему Android 12 с оболочкой OriginOS.

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Источник: sparronews