Первые подробности о бюджетном Nokia 1.3

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HMD Global очень просто выстраивает иерархию своих устройств: чем выше цифра в названии тем круче смартфон. Отсюда не сложно догадаться, что за именем Nokia 1.3 скрывается максимально простой и недорогой мобильник. Найдет ли новая сверхбюджетная Nokia своего покупателя, вопрос сложный. Все решит цена и характеристики, а в этом плане на данный момент информации очень мало.





На днях модель с индексом TA-1213 прошла процедуру сертификации в Bluetooth Special Interest Group и, предполагается, что на рынке она дебютирует как Nokia 1.3. По сведениям регулятора, новинка базируется на чипе Snapdragon 200 серии и предложит поддержку Bluetooth 4.2.





Предполагается, что речь идет о самой простой аппаратной платформе — Snapdragon 215. Это чип с 4 вычислительными ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,3 ГГц.





На данный момент это все, что известно о Nokia 1.3. Новинка должна стать преемником Nokia 1, который дебютировал в прошлом году. Напомним, что предшественник обладает 4,5-дюймовым экраном разрешением 854х480 точек, 4-ядерным чипом МТ6737, 1 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 8 Гб, камерами на 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором емкостью 2150 мАч и ОС Android 8.1 Oreo Go Edition.





Источник: gizchina.com







