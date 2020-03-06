Первые подробности о Huawei Nova 7 SE: 5G, 64 Мп камера и быстрая зарядка

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В декабре прошло состоялась премьера линейки Huawei Nova 6, но компания уже готовит к анонсу преемников — семейство Nova 7. Звучат предсказания, что одной из черт центральной модели линейки Nova 7 станет быстрая 40-ваттная зарядка. А сегодня пришло сообщение, что в рамках новой серии дебютирует и Nova 7 SE.









Смартфону приписывают дисплей диагональю 6,5 дюйма с небольшим круглым отверстием под селфи-объектив. Это не будет OLED-матрица, поэтому сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань.









Одним из новшеств Huawei Nova 7 SE станет новый чип Kirin среднего уровня с интегрированным в него 5G-модемом. Похоже, что речь идет о Kirin 820, премьеру которого ждем в этом году и велика вероятность, что первыми его получат модели серии Nova 7.





Предсказуемо, что новинка удостоится многомодульной основной камеры с главным датчиком на 64-мегапикселя. Емкость аккумулятора не оглашается, но сказано, что его можно будет быстро зарядить на мощности 22,5 Вт. О времени анонса серии Huawei Nova 7 и Nova 7 SE не сообщается. Скорее всего, новинки появятся во втором полугодии нынешнего года.





Источник: gizmochina.com







