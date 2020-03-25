Первые подробности о камере Honor 30S

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На манер Huawei, ее суббренд Honor выпускает обычную версию флагмана и его улучшенный Pro-вариант. Но случаются лайт-версии и смартфоны с приставкой S. 30 марта нам предстоит познакомиться с Honor 30S, который будет щеголять новым 7-нанометровым чипом Kirin 820.





По информации издания DigitalTrends, смартфон также получит основную камеру с четырьмя датчиками, где один из них будет разрешением 64 Мп. А еще сообщается, что будет реализован 3-кратный оптический зум, технология шумоподавления и предложат сдвоенную светодиодную вспышку.





По той информации, что ранее появлялась в сети, Honor 30S укомплектуют IPS-дисплеем разрешением 2400х1080 точек, операционной системой Android 10, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 128 Гб и сканером отпечатков пальцев на боковой грани.





Что касается Kirin 820, то ему приписывают восемь процессорных ядер: квартет энергоэффективных Cortex-A55 и четыре высокопроизводительных Cortex-A76 с пиковой тактовой частотой 2,36 ГГц. Обладает чип видеоускорителем Mali-G57, нейронным движком NPU и 5G-модемом, который отличается энергоэффективностью и технологией подавления помех для стабильного соединения за счет быстрого переключения между базовыми станциями.

Источник: digitaltrends







