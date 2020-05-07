Первые подробности о Nokia 6.3

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Дела у компании HMD Global на рынке смартфонов складываются не лучшим образом. Так, по итогам первого квартала нынешнего года было продано всего 1,7 млн единиц мобильников Nokia. И это 1,5 раза меньше, чем годом ранее. Во втором квартале нынешнего года ситуация вряд ли улучшится, падение продаж продолжится.

Возможно, рост популярности смартфонов Nokia произойдет в третьем квартале, когда HMD Global может выпустить ряд новинок. Среди них может быть Nokia 6.3. По данным ресурса NokiaPowerUser, модель получит чип Snapdragon 670/675 и фронтальную камеру разрешением 16-мегапикселей.

Смартфону приписывают тонкорамочный PureDisplay-экран с небольшим вырезом под селфи-модуль, основную камеру с четырьмя датчиками изображения и оптикой Zeiss. В базовой версии Nokia 6.3 будет иметь 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб, а запросить за нее могут 249 евро.

В третьем квартале 2020 года ждут премьеру флагмана Nokia 9.3 PureView, который может предложить OLED‑дисплей разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 865, аккумулятор емкостью 4500 мАч и не исключено, что в многомодульной основной камере роль ведущего датчика будет возложена на 108 Мп модуль.

Источник: nokiapoweruser



