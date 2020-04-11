Первые подробности о новом Realme Smart-TV

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Популярный сетевой крот Мукул Шарма (Mukul Sharma) подтвердил информацию о существовании телевизора у компании Realme. Информатор даже внес некоторую конкретику, указав диагональ экрана – 43 дюйма и отметив, что первенец телевизионной техники от Realme будет стоить относительно недорого.

Realme семимильными шагами продвигается к успеху. Уже сейчас компания занимает седьмую строчку по объёмам продаж смартфонов в мире и является одним из самых быстро растущих брендов на рынке электроники. Естественно, выход на рынок умных телевизоров был всего лишь вопросом времени. И, вот, этот час настал. Всего через два года после своего основания, Realme выходит на рынок смарт-ТВ, чтобы и в этой нише побороться за успех со своими коллегами-конкурентами Xiaomi, Redmi и др.

По сообщениям того же Мукула Шармы, новинка от Realme прошла сертификацию в базе данных индийского регулятора Bureau of Indian Standards (BIS), а буквально сегодня в базе данных Bluetooth SIG появился пульт дистанционного управления. В сертификации нет конкретного утверждения, что это пульт именно от телевизора, но нам не известны никакие другие продукты компании, для которых мог бы потребоваться пульт ДУ. Поэтому, можно с большой долей уверенности говорить о том, что телевизионный пульт Realme будет работать по Bluetooth v5.0, а питаться от съёмной батарейки.

И последнее. Презентация телевизора ожидается в ближайшее время.

Источник: gizchina.com