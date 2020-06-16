Первые подробности о Redmi K40

446

В декабре прошлого года был представлен Redmi K30, который стал субфлагманом и преемником Redmi K20. Меньше чем через месяц смартфону исполнится полгода и, возможно, компания решила, что пришло время обновляться.

О том, что премьера Redmi K40 может быть ближе, чем мы ожидаем, указывают ряд китайских источников. Делать подобное предложение позволяет сертификация в базе данных центра 3С устройства с модельным номером M2006J10C. Возможно, на рынке этот аппарат будет известен как Redmi K40. Разжиться обилием подробностей о новинке не удалось. Все, о чем поведал регулятор — поддержка быстрой 33-ваттной зарядки.

Известно, что в модельном ряду компании появится смартфон с чипом Dimensity 1000+. Предполагается, что достанется он Redmi K40. Напомним, что этот процессор считается флагманским в портфолио MediaTek.

Он изготовлен по 7-нанометровой технологии и в его состав входят восемь вычислительных ядер, где четыре Cortex-A77 и еще четыре — Cortex-A55. Обладает однокристальная система нейронным движком APU 3.0, графическим чипом Mali-G77 MC9 и 5G-модемом. Ее установка позволит предлагать в смартфоне одиночную камеру на 80 Мп, до 16 Гб оперативки и дисплеи с частотой обновления 144 Гц.

Источник: mydrivers

Xiaomi Mi Note 10 Lite и Redmi Note 9: покупаем и экономим

Xiaomi готовится к выходу Redmi 9