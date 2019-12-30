Первые подробности о Xiaomi Black Shark 3

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Как оказалось, геймерские смартфоны кому-то нужны, особенно в Китае. Моду на игровые мобильники подхватила и Xiaomi, которая в прошлом году даже создала специальный суббренд Xiaochang Nanchang Black Shark Technology.





За прошедшие почти два года «дочка» успела отметиться выпуском трех моделей и теперь готовит к анонсу Black Shark 3. Ожидаемое время премьеры — март 2020 года.





Похоже, что работы по созданию смартфона завершены и компания отправила его получать необходимые сертификаты. Так, в одном из китайских регуляторных ведомств была найдена информация об устройстве с индексом KLE-A0 и, предполагается, что это и есть будущий Black Shark 3.





Подробностей о новинке немного. Есть лишь сведения о том, что она получит поддержку сетей пятого поколения. Не сложно предположить, что в основе смартфона будет лежать чип Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55.





По слухам, Black Shark 3 получит дисплей с кадровой частотой 90 Гц или 120 Гц, оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.0, а также аккумулятор большой емкости. Работать аппарат станет под управлением фирменного интерфейса JOYUI с рядом ключевых фишек MIUI.





Источник: news.mydrivers.com







