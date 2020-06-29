Первые последствия: Xiaomi не ожидала настолько высокой цены на Snapdragon 875

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С каждым годом флагманские смартфоны всех известных брендов становятся всё дороже. Настолько, что на их фоне аналоги от китайских фирм ощущались как глоток свежего воздуха. Похоже, подняв цену на Snapdragon 875 компания Qulacomm лишила нас последней надежды, и теперь даже предложения от Xiaomi будут стоить дорого.

Мы не виноваты

Авторитетный источник из Китая заявляет: Xiaomi придётся добавить в стоимость каждого смартфона по $250, только чтобы покрыть затраты на закупку чипов. Сравните —﻿﻿﻿ ﻿в этом году 865-й Snapdragon продавали за 150-160 долларов. Получившуюся разницу в $100 можно смело добавлять к стоимости каждого флагмана в 2021 году, а ведь другие компоненты тоже улучшаются и обычно становятся только дороже.

Конечно, Qualcomm поднимает цену не просто так. Во многом на такую политику компании повлияло быстрое развитие технологий и постоянно растущие стандарты производительности. Но таким компаниям как Xiaomi от этого не легче —﻿﻿﻿ ﻿возможно, поддерживать приемлемую цену скоро можно будет только устанавливая флагманские процессоры от Mediatek. Хорошо хоть тайваньский производитель наконец-то осознал своё отставание от Quaclomm и начал делать чуть лучше.

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Самое интересное в истории с Xiaomi это то что компании пришлось внести корректировки в несколько документов и изменить свои ожидания исключительно из-за неожиданно высокой цены на Snapdragon 875. Это значит, что корпорация может и хотела сделать «﻿топ за свои деньги»﻿, но из-за Qualcomm планам не суждено сбыться. Хотя, конечно, все в равной ситуации и будущий смартфон любой компании всё равно может получить этот статус, достаточно просто быть заметно дешевле конкурентов.

Итог

Теперь не только журналисты и аналитики, но и сами компании провозгласили смерть доступных флагманов. По крайней мере, в привычном понимании. Мы можем точно говорить, что убийцы флагманов от Oneplus и топы за свои деньги разработки Xioami уже никогда не будут такими как раньше. Может быть компании пойдут по примеру Google и будут делать смартфоны максимально приближенные к понятию «﻿флагман» с точки зрения ПО и дизайна﻿, но на процессорах, к примеру, 700-й серии.

Готовы ли вы к росту цен на гаджеты? Устраивает ли вас такая тенденция? Делитесь мнением в комментариях.

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Источник: gizchina