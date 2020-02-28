Первый день продаж Samsung Galaxy S20 стал провальным

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Высокие цены — одна из особенностей флагманской серии Samsung Galaxy S20. А самым дорогим среди них стал Galaxy S20 Ultra, который обладает самой производительной начинкой и продвинутой камерой со 100-кратным зумом. Несмотря на все нововведения, нашлось немало скептиков, которые усомнились в том, что найдется много тех, кто посчитает покупку новинок рациональным и правильным решением.





И первый день продаж серии Galaxy S20 в Южной Корее подтверждают, что даже на лояльном для себя внутреннем рынке смартфоны не пользуются большим спросом. Так, за один день компании удалось реализовать около 70 800 единиц моделей этой линейки и это почти вдвое меньше результата предшественников.





В прошлом году за первый день было продано 140 тысяч смартфонов серии Galaxy S10. Куда больший ажиотаж вызвал у покупателей Galaxy Note 10 — 220 тысяч проданных мобильников только за 1 день.





В попытке оправдать низкий спрос, один из представителей местной телекоммуникационной компании заявил о том, что на продажи повлияли низкие скидки на новые смартфоны и отток посетителей из офлайн-магазинов из-за угрозы инфицирования коронавирусом. Но, похоже, что все же главная причина провального старта продаж — высокая стоимость устройств.





Источник: koreaherald.com







