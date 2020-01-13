Первый рендер Meizu 17 с квадрокамерой

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В начале декабря прошлого года Meizu рассказала о своих планах выпустить в 2020 году флагман Meizu 17. Компания амбициозно заявила о том, что это будет первый смартфон на базе Snapdragon 865. На данный момент нет предпосылок того, что обещание она сдержит и премьера флагмана пройдет раньше 11 февраля, когда ждем анонс Samsung Galaxy S20 с этим чипом на борту.









Продолжение флагманской серии должно предложить ряд улучшений, но есть оговорка — обновленная модель может дебютировать в старом корпусе. Ресурс Slashleaks выложил рендер Meizu 17.





Судя по нему, дизайн нового поколения флагманов практически не изменится по сравнению с предшественником. Все элементы на корпусе сохранят свое прежнее месторасположение, разве что отступы на торцах станут тоньше, и основная камера обзаведется четырьмя датчиками изображения.





Обязательно найдутся те, кому понравится, что компания может продолжить следовать собственным убеждениям в области дизайна, отказываясь от различных отверстий в экране. Интеграция сканера отпечатков пальцев в дисплей также не отменена.





По неподтвержденной информации анонс Meizu 17 должен состояться в марте нынешнего года.





Источник: slashleaks.com







