Первый рендер Meizu 17 с квадрокамерой
В начале декабря прошлого года Meizu рассказала о своих планах выпустить в 2020 году флагман Meizu 17. Компания амбициозно заявила о том, что это будет первый смартфон на базе Snapdragon 865. На данный момент нет предпосылок того, что обещание она сдержит и премьера флагмана пройдет раньше 11 февраля, когда ждем анонс Samsung Galaxy S20 с этим чипом на борту.
Продолжение флагманской серии должно предложить ряд улучшений, но есть оговорка — обновленная модель может дебютировать в старом корпусе. Ресурс Slashleaks выложил рендер Meizu 17.
Судя по нему, дизайн нового поколения флагманов практически не изменится по сравнению с предшественником. Все элементы на корпусе сохранят свое прежнее месторасположение, разве что отступы на торцах станут тоньше, и основная камера обзаведется четырьмя датчиками изображения.
Обязательно найдутся те, кому понравится, что компания может продолжить следовать собственным убеждениям в области дизайна, отказываясь от различных отверстий в экране. Интеграция сканера отпечатков пальцев в дисплей также не отменена.
По неподтвержденной информации анонс Meizu 17 должен состояться в марте нынешнего года.
Источник: slashleaks.com
Согласен двух камер вполне достаточно. 4 - идиотизм и убогость...
Ну и tof вспомогательная ,
Если вам не важна камера то берите прошлогодние смарты с 2мя или одной камерой.
Другое дело правильно из разместить.
Самый удачный вариант это в pixel 4