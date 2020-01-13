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Первый рендер Meizu 17 с квадрокамерой

13.01.2020 2468 4

В начале декабря прошлого года Meizu рассказала о своих планах выпустить в 2020 году флагман Meizu 17. Компания амбициозно заявила о том, что это будет первый смартфон на базе Snapdragon 865. На данный момент нет предпосылок того, что обещание она сдержит и премьера флагмана пройдет раньше 11 февраля, когда ждем анонс Samsung Galaxy S20 с этим чипом на борту.

 

Первый рендер Meizu 17 с квадрокамерой – фото 1


Продолжение флагманской серии должно предложить ряд улучшений, но есть оговорка — обновленная модель может дебютировать в старом корпусе. Ресурс Slashleaks выложил рендер Meizu 17.


Судя по нему, дизайн нового поколения флагманов практически не изменится по сравнению с предшественником. Все элементы на корпусе сохранят свое прежнее месторасположение, разве что отступы на торцах станут тоньше, и основная камера обзаведется четырьмя датчиками изображения.


Обязательно найдутся те, кому понравится, что компания может продолжить следовать собственным убеждениям в области дизайна, отказываясь от различных отверстий в экране. Интеграция сканера отпечатков пальцев в дисплей также не отменена.


По неподтвержденной информации анонс Meizu 17 должен состояться в марте нынешнего года.


Источник: slashleaks.com



Meizu 17 Meizu
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Vasyl Sereduk
фейк
13.01.2020 19:58
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Мирослав
Производители,перестаньте пихать кучу ненужных камер в смартфон,они увеличивают цену,да и смотрится убого.Ну или делайте версию флагмана с одним сенсором.
13.01.2020 17:33
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Денис
Мирослав,
Согласен двух камер вполне достаточно. 4 - идиотизм и убогость...
13.01.2020 17:58
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Игорь
З камеры минимум должно быть для фотофлагмана, основная, ширик, и телевик
Ну и tof вспомогательная ,
Если вам не важна камера то берите прошлогодние смарты с 2мя или одной камерой.
Другое дело правильно из разместить.
Самый удачный вариант это в pixel 4
13.01.2020 18:32
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Первый рендер Meizu 17 с квадрокамерой