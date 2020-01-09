Первый смартфон с 16 Гб оперативки. Кто станет рекордсменом?

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Первые смартфоны могли предложить 256 МБ оперативной памяти. На тот момент этого объема было более чем достаточно. Сейчас эта цифра выглядит нелепо и уже 2 Гб оперативки стали уделом самых простых мобильников. К 2019 году стандартом для многих смартфонов стало 4 Гб оперативной памяти, а для флагманов — 6 Гб.

И это не предел. На рынке уже есть модели, где объем оперативки составляет 10 Гб и даже 12 Гб. Правда, особого смысла в наращивании объема памяти нет. Сейчас нет таких задач, где не хватало бы 8 Гб оперативки. Все что выше — излишество и маркетинг. А еще повод взвинтить ценник.

Но компании и дальше намерены держать курс на увеличение памяти. Так, по данным инсайдера Судханшу Амбхоре он уже знает, какой смартфон первым в мире может предложить 16 Гб оперативки. По его словам, теоретически им должен стать игровой Black Shark 3 5G. Правда, сам источник предложил дождаться официального представления смартфона.

По предварительным данным, новинка дебютирует в марте нынешнего года. В активе Black Shark 3 5G должен быть чип Snapdragon 865 в паре с модемом Snapdragon X55. Смартфону приписывают емкую батарейку, флеш-модуль стандарта UFS 3.0, дисплей с частотой обновления 90 Гц и 120 Гц, а также оперативную память LPDDR5.

Источник: sohu.com