Первый взгляд на дизайн Samsung Galaxy Note 20

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Компания Samsung начала этот год с анонса двух смартфонов, одним из которых стал Galaxy Note 10 Lite. Его старший брат дебютировал еще в августе прошлого года и своего преемника он обретет, скорее всего, в последний летний месяц 2020 года. До премьеры еще очень много времени, но первые прогнозы о том, каким будет Galaxy Note 20 уже появились.

Вновь отличился известный поставщик утечек @Ice Universe, который на своей странице в Twitter опубликовал предполагаемый дизайн корпуса будущего флагмана. В целом все предсказуемо и ожидаемо. Учитывая то, что в этом году Samsung унифицировала внешний облик своих смартфонов, Galaxy Note 20 должен во многом повторять черты Galaxy S20 с прямоугольным блоком основных камер.

Правда, нет понимания с тем, как оформят «фасад» и фронталку, а клавиши управления оставили на левой боковой грани, тогда как у Galaxy S20 они на правой стороне. Датчик отпечатка явно впишут в дисплей, разъем USB Type-C и отсек для стилуса находятся на нижнем торце.

О технической части Samsung Galaxy Note 20 нет никаких сведений. Но не сложно предположить, что тут установят чип Exynos 990 или Snapdragon 865, минимум 6 Гб оперативной памяти, аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а матрица будет Dynamic AMOLED разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Источник: twitter

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