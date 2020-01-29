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Первый взгляд на экранную складку Samsung Galaxy Z Flip

29.01.2020 2286 1

Samsung Galaxy Fold — первый коммерческий смартфон с гибким дисплеем. После того как эйфория улеглась, пришло осознание, что новинка лишь эксперимент и гибкая матрица не лишена изъянов. Одно из разочарований — складка в месте изгиба.


После анонса уже прошел год и можно было надеяться, что компания усовершенствовала гибкую матрицу. В случае с опубликованными рендерами Galaxy Z Flip можно было сделать вывод, что тут гибкий дисплей лишен неровности в месте сгиба. К сожалению, Samsung не удалось избавиться от этой фичи.

 

Первый взгляд на экранную складку Samsung Galaxy Z Flip


Известный информатор Роланд Квандт обратил внимание на одно из промо-изображений, где хорошо видна складка в месте сгиба. По его словам, теперь понятно, почему компания предпочитает не показывать новинку сбоку в сложенном состоянии. В этом случае скрыть наличие неровности в месте сгиба будет невозможно.


На данном этапе неровности и сладки — неотъемлемая часть гибких дисплеев. Поэтому владельцам недешевой раскладушки не стоит питать иллюзий что экран будет гладким и ровным. Как и в случае с Motorola Razr, ждем от Samsung объяснений, что неровности и выпуклости — это норма.


Источник: twitter.com



Samsung Galaxy Z Flip Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
ips VS amoled
У не гибкой амолед матрицы тоже есть изъян - шим, на низких настройках яркости шим приобретает ещё большее мерцание в разы выходящее за норму!!!
30.01.2020 09:03
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Первый взгляд на экранную складку Samsung Galaxy Z Flip