Первый взгляд на экранную складку Samsung Galaxy Z Flip

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Samsung Galaxy Fold — первый коммерческий смартфон с гибким дисплеем. После того как эйфория улеглась, пришло осознание, что новинка лишь эксперимент и гибкая матрица не лишена изъянов. Одно из разочарований — складка в месте изгиба.





После анонса уже прошел год и можно было надеяться, что компания усовершенствовала гибкую матрицу. В случае с опубликованными рендерами Galaxy Z Flip можно было сделать вывод, что тут гибкий дисплей лишен неровности в месте сгиба. К сожалению, Samsung не удалось избавиться от этой фичи.





Известный информатор Роланд Квандт обратил внимание на одно из промо-изображений, где хорошо видна складка в месте сгиба. По его словам, теперь понятно, почему компания предпочитает не показывать новинку сбоку в сложенном состоянии. В этом случае скрыть наличие неровности в месте сгиба будет невозможно.





На данном этапе неровности и сладки — неотъемлемая часть гибких дисплеев. Поэтому владельцам недешевой раскладушки не стоит питать иллюзий что экран будет гладким и ровным. Как и в случае с Motorola Razr, ждем от Samsung объяснений, что неровности и выпуклости — это норма.





Источник: twitter.com







