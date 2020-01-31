Петиция возымела действие: Xiaomi Mi A2 Lite получит Android 10

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Фанаты Xiaomi в последнее время ведут себя все активнее и не стесняются высказывать недовольство какими-то ее действиями. Так, недавно они использовали инструмент петиции, чтобы компания наконец-то ускорила разработку обновления до Android 10 для Xiaomi Mi A3 и, хотя бы прокомментировала ситуацию с его приходом.









Поклонники вошли во вкус и в адрес компании «полетела» очередная петиция с требованием обновить до «десятки» Xiaomi Mi A2 Lite. И в этот раз инициатива дала свой положительный результат. Компания сдалась и пообещала выпустить апдейт для этой модели. Правда, сроки его выхода она не озвучила и упомянула, что нет даже ориентировочной даты.





Напомним, что Xiaomi Mi A2 Lite был представлен летом 2018 года. В его арсенале 5,84-дюймовый экран, восьмиядерный процессор Snapdragon 625, аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч, 4 Гб оперативки и флеш-накопитель на 64 Гб.





В наличии сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера 12 Мп + 5 Мп. Смартфон вышел в рамках программы Android One и получил стоковую версию ОС от Google.





Источник: gizmochina.com







