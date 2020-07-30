Пиковая частота 3,1 ГГц для Snapdragon 865+ не предел

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Перед Qualcomm стоит непростая задача — неустанно наращивать производительность чипов. Один из способов добиться прироста мощности — разгон высокопроизводительных ядер. Такой подход компания демонстрировала не раз, и по этому же пути пошли в случае с Snapdragon 865+, который первым среди мобильных платформ перешагнул отметку в 3 ГГц.

Snapdragon 865+ разогнали по максимуму

По сравнению с Snapdragon 865 частота основного ядра увеличилась с 2,84 ГГц до 3,1 ГГц. Но, как оказалось, и это не предел. При желании высокопроизводительное ядро Prime Core можно разогнать до 3,4 ГГц. И это излишне много для мобильных устройств.

Эксперимент по разгону ядра проводился на игровом смартфоне Asus ROG Phone 3. Стоит обратить внимание, что температура при этом осталась в пределах нормы — 31°С. Правда, скорее всего, при длительной работе на пиковых нагрузках, нагрев должен быть значительно выше.

Охладить нрав чипов

При таких запредельных разгонах ядер, на первый план выходит необходимость предотвращения перегрева, ведь плотность расположения и миниатюрность комплектующих приводит к тому, что воздух внутри корпуса практически не циркулирует. С этой задачей позволит справиться эффективная система охлаждения — именно она возьмет на себя задачу отвода тепла из корпуса.

Учитывая то, что смартфоностроители уже взяли за правило устанавливать системы охлаждения, можно уверенно говорить, что разгон ядер продолжится вместе с эволюцией теплоотводных систем. Другой вопрос, зачем такие запредельные мощности в смартфонах. Здесь на первых план выходит маркетинг, и желание бравировать каким-то рекордными характеристиками.

Источник: elchapuzasinformatico