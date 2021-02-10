Pixel 7A – лучшие фишки флагманских Google Pixel в доступной версии от 13 950

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КОМПАКТНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Google Pixel 7A сочетает удобный компактный дизайн и ключевые возможности флагманов Pixel в компактном корпусе по низкой цене.

Смартфон имеет 6,1-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц в компактном корпусе для удобства использования одной рукой.

На борту – процессор Google Tensor G2, который обеспечивает достаточную производительность – а с помощью большого количества нейронных чипов обработка изображений с помощью ИИ становится едва ли не главным козырем этого смартфона.

Двойная камера 64+13 Мп позволяет делать четкие фото. А автономности 4385 мАч батареи хватает на весь день активного использования, хоть и скорость зарядки не сверхбыстрая – всего 18 Вт.

Но Google Pixel 7A сочетает компактность, функциональность, крутую камеру и доступную цену. Мы предлагаем его уже от 13 950 грн на AliExpress!

Pixel 7A – ﻿от 13 950 грн﻿

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