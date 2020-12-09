Планшет Blackview Tab 8E Wi-Fi доступен со скидкой и скоро старт продаж беспроводных наушников Blackview AirBuds 1

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Можно купить Blackview Tab 8E Wi-Fi по сниженной цене и скоро на рынке появится гарнитура Blackview AirBuds 1

Компания Blackview, которая нам известна больше своими защищенными смартфонами, иногда выпускает и другие продукты. Так, в ее модельном ряду есть планшет Blackview Tab 8E Wi-Fi и скоро появятся беспроводные наушники Blackview AirBuds 1, а первый из них ограниченное время будет доступен со скидкой.

Только с 8 по 22 декабря в рамках распродажи ценник на планшет будет снижен на 20% и составит $135,99. При желании вместе с Blackview Tab 8E Wi-Fi можно прикупить и магнитную клавиатуру и в этом случае стоимость комплекта составит $175,99.

Blackview Tab 8E Wi-Fi оснастили дисплеем диагональю 10,1 дюйма разрешением 1920х1200 точек, восьмиядерным чипом Spreadtrum SC9863A, 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 32 Гб, фронтальной камерой на 5 Мп и основной на 13 Мп. Питает планшет акумулятор емкостью 6580 мАч и руководит его работой операционная система Android 10. Предложили функцию разблокировки по лицу и парочку динамиков.

На 23 декабря запланирован старт продаж наушников Blackview AirBuds 1, которые должны быть оснащены новым чипом и модулем Bluetooth 5.0. Ценник на гарнитуру не объявлен, но производитель обещает, что он будет гуманным и привлекательным.

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