Пластиковые карты не нужны. Ладонь — будущее бесконтактных платежей

По данным издания Bloomberg, компания Amazon.com.Inc работает над платежными терминалами, которые позволят потребителям оплачивать покупки посредством ладони. Речь идет о сканере, который способен распознать изображение ладони пользователя. Сейчас сама технология «бесконтактной системы биометрической идентификации» еще находится в разработке, но создатели верят, что за ней будущее и всерьез намерены внедрить ее в жизнь.

Так, сообщается, что Amazon уже начала тестировать новую разработку на терминалах Visa. Кроме того, ведутся переговоры с Mastercard Inc на предмет внедрения технологии, а также интерес к проекту проявили такие банки как JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. В планах установка платежных терминалов с оплатой при помощи ладоней в ресторанах, кафе, точках быстрого питания и прочих торговых заведениях.

Ожидается, что в своем совершенном исполнении, технология позволит считывать рисунок ладони на расстоянии при помощи специальных датчиков и компьютерного зрения.

Есть предположение, что изначально пользователю необходимо будет вставить свою кредитную или дебетовую карту в терминал, а затем отсканировать рисунок ладони. Это будет своеобразная регистрация, позволяющая потом оплачивать любые покупки посредством ладони в тех учреждениях и заведениях, которые перейдут на работу с подобными терминалами.

Вместе с тем, целый ряд банков сомневаются в полной безопасности этой системы и не исключают, что злоумышленники смогут ее взломать. Кроме того, нет понимания, смогут ли потребители привязать к рисунку одной ладони несколько карт, и как они смогут выбрать нужную при совершении оплаты.

Источники: bloomberg, wsj