Почему его все же назвали OnePlus Nord

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Если вы вспомните первые слухи о «бюджетном» смартфоне OnePlus, то почти наверняка в голове всплывет название OnePlus 8 Lite. Так он тогда значился в инсайдерских сводках и именно так мы называли тогда еще не вышедший продукт, и не только мы. Такой нейминг казался вполне логичным и обычным. Как оказалось, самой компании такое имя оказалось не по душе и было решено пойти на нетривиальный ход, придумать что-то такое «этакое».

Что в имени твоем

В итоге новинка появится на рынке с именем OnePlus Nord и до официального озвучивания нейминга компания успела изрядно потроллить предсказателей, ориентирующий на названия OnePlus 8 Lite и OnePlus Z. Но чем продиктовано решение назвать смартфон Nord? Глава компании Пит Лай ответил на этот вопрос на своей странице в Twitter.

«Это происходит из концепции истинного севера. У каждого из нас есть этот внутренний компас, который ведет нас. Эта линейка продуктов напоминает нам о необходимости всегда искать свой истинный север, и мы надеемся, что он будет напоминать вам о вашем».

Ответ в стиле восточной философии и для простого обывателя достаточно странная мотивировка. Тем не менее, от названия OnePlus Nord хуже никому не стало и привыкнуть к такому неймингу не составит труда. Тем временем компания подтвердила наличие чипа Snapdragon 765G, ценник до $500 и заявила об установке камеры среднего уровня.

Источник: twitter