Почему не стоит ждать компактные флагманы с Snapdragon 888

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Snapdragon 888 «горяч» и обеспечить эффективный отвод тепла из компактного корпуса задача почти невыполнимая

После того, как в прошлом году Apple выпустила iPhone 12 mini, были те, кто посчитал, что компактные флагманы ждет эпоха ренессанса и таких моделей станет больше. Но статистика продаж этой модели говорит о том, что потребность в небольших и мощных устройствах постепенно сходит на нет. Компактные смартфоны сегодня представляют ценность для небольшой армии пользователей.

Впрочем, была небольшая надежда, что кто-то из Android-производителей все же последует примеру Apple и выпустит компактный флагман. Но любопытная деталь, которую раскрыл известный сетевой информатор Digital Chat Station. говорит об обратном. Или, по крайней мере, выпуск мощного компакта на базе Snapdragon 888 точно ждать не стоит.

В частности, информатор говорит о том, что девайсы с большими дисплеями обладают и более крупными корпусами и, соответственно, есть больше пространства для отвода тепла. Как известно, это жизненно необходимо для того, чтобы получить стабильную производительность, снизить риск перегрева и троттлинга. Особенно хороши, по его мнению, в деле отвода тепла складные аппараты. Тогда как в случае c компактными решениями добиться эффективного охлаждения сложно, как и встроить систему охлаждения.

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Что ж, в словах Digital Chat Station есть логика и если рассудить, то шанс на появление компактного флагмана на базе Snapdragon 888 призрачен. Спрос низкий и есть технические ограничения, которые не позволят создать мощный аппарат в небольшом корпусе.

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Источник: weibo