Почему OnePlus не готова выпустить складной смартфон

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На прошлой неделе в рамках выставки CES 2020 компания OnePlus показала концепт смартфона Concept One McLaren Edition. До его релиза в сети ходили предположения, что это может быть первый складной мобильник компании. Но, как оказалось, на данный момент она не ставит перед собой цель выпустить складной смартфон, а все по причине несовершенства технологии гибких матриц.





Об этом в интервью журналистам The Verge заявил глава OnePlus Пит Лау. В частности, он сообщил, что они изучили технологии складных устройств и пришли к выводу, что сейчас недостатки таких технологий превалируют над их преимуществами.





Одни из серьезных проблем — складка на гибкой матрице в месте сгиба и недостаточная устойчивость таких дисплеев к царапинам. Только тогда, когда технологии станут зрелыми, а спрос на складные устройства устойчивым, китайская компания рассмотрит вопрос целесообразности выпуска смартфона в таком форм-факторе.









Так же не поддерживает глава OnePlus ту мысль, что чем больше камер, тем лучше. Он не уверен, что пять камер сейчас имеет какой-то практический смысл. Тем не менее, иногда установка дополнительного датчика необходима для того, чтобы улучшить функциональность камеры. Со своей стороны, компания инвестирует немало средств в совершенствование камер, в частности, прежде всего, что касается программного обеспечения и алгоритмов обработки фото.





На вопрос о том, увидят ли потребители когда-нибудь смартфон OnePlus с ценником в $1000, Пит Лау не дал прямого ответа. Он лишь заявил, что сейчас с ростом функциональности и производительности смартфонов, выросли и ценники на них. Для OnePlus важно предлагать пользователям лучший продукт. А среди средств по сдерживанию цен он назвал уникальную модель бизнеса компании, позволяющую экономить на расходах на маркетинг.





Источник: theverge.com







