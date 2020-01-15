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Почему OnePlus не готова выпустить складной смартфон

15.01.2020 847 2

На прошлой неделе в рамках выставки CES 2020 компания OnePlus показала концепт смартфона Concept One McLaren Edition. До его релиза в сети ходили предположения, что это может быть первый складной мобильник компании. Но, как оказалось, на данный момент она не ставит перед собой цель выпустить складной смартфон, а все по причине несовершенства технологии гибких матриц.

 

Почему OnePlus не готова выпустить складной смартфон – фото 1


Об этом в интервью журналистам The Verge заявил глава OnePlus Пит Лау. В частности, он сообщил, что они изучили технологии складных устройств и пришли к выводу, что сейчас недостатки таких технологий превалируют над их преимуществами. 


Одни из серьезных проблем — складка на гибкой матрице в месте сгиба и недостаточная устойчивость таких дисплеев к царапинам. Только тогда, когда технологии станут зрелыми, а спрос на складные устройства устойчивым, китайская компания рассмотрит вопрос целесообразности выпуска смартфона в таком форм-факторе.

 

Почему OnePlus не готова выпустить складной смартфон – фото 2


Так же не поддерживает глава OnePlus ту мысль, что чем больше камер, тем лучше. Он не уверен, что пять камер сейчас имеет какой-то практический смысл. Тем не менее, иногда установка дополнительного датчика необходима для того, чтобы улучшить функциональность камеры. Со своей стороны, компания инвестирует немало средств в совершенствование камер, в частности, прежде всего, что касается программного обеспечения и алгоритмов обработки фото. 


На вопрос о том, увидят ли потребители когда-нибудь смартфон OnePlus с ценником в $1000, Пит Лау не дал прямого ответа. Он лишь заявил, что сейчас с ростом функциональности и производительности смартфонов, выросли и ценники на них. Для OnePlus важно предлагать пользователям лучший продукт. А среди средств по сдерживанию цен он назвал уникальную модель бизнеса компании, позволяющую экономить на расходах на маркетинг. 


Источник: theverge.com



OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Сергей Коршунков
В целом всё правильно, как идея, складной смартфон - очень интересна, как реализация - слишком дорого и не практично.
15.01.2020 13:43
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Vasyl Sereduk
браво ван плас. нікому не потрібні ті складні смартфони
15.01.2020 11:18
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Почему OnePlus не готова выпустить складной смартфон