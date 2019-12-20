Почему Qualcomm променял Samsung на TSMC при производстве Snapdragon 865

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В начале декабря компания Qualcomm представила свои платформы Snapdragon 865, Snapdragon 765 и Snapdragon 765G. Помимо разницы в технических характеристиках однокристальных систем они еще и разнятся тем, кто помогает американскому чипмейкеру их производитель.





Так, флагманский процессор Snapdragon 865 построен с применением норм 7-нанометрового техпроцесса от TSMC, а производством Snapdragon 765/765G занимается Samsung и в их основу положены нормы 7-нм технологии EUV.









Samsung потеряла эксклюзивное право на производство флагманского чипа для Qualcomm из-за существующего на данный момент технологического преимущества тайваньского чипмейкера над южнокорейским гигантом. А также у американского чипмейкера были сомнения, что Samsung сможет выполнить условия контракта и поставит необходимое количество однокристальных систем.





Все это заставило Qualcomm дистанцироваться от Samsung, по крайней мере, в части того, что касается производства флагманского чипсета. Кроме того, поговаривают, что Exynos 990 вышел неудачным у южнокорейского гиганта и никто не может гарантировать, что Samsung не захочет позаимствовать что-то из разработок конкурентов, если займется производством Snapdragon 865.





Источник: news.mydrivers.com







