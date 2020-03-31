Почему Samsung на самом деле держится за чипы Exynos

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У Samsung есть собственная линейка процессоров Exynos. Здесь используются сходные технологии с чипами от Qualcomm, но последние выигрывают по производительности и их сильной стороной являются фирменные видеоускорители Adreno.





А еще надо отдать должное американскому чипмейкеру, который неплохо так вложился в маркетинг и формирование стереотипа, что SoC Snapdragon сродни «манне небесной», а все прочие чипы — безнадежно отстают.









Американский чипмейкер пошел дальше и добился того, что на рынке США Samsung может продавать только устройства с чипами Snapdragon, а для остального мира предлагают Exynos. Играют на руку Qualcomm и пользователи, которые неожиданно в этом году решили призвать Samsung отказаться от собственных чипов и перейти на использование платформ Snapdragon.





На такой шаг южнокорейский гигант не пойдет. Обосновывая причины установки фирменных однокристальных систем Exynos, глава мобильного подразделения Samsung сослался на соблюдение конкурентной логики. Это общая фраза, которая не раскрывает сути стратегии компании в части выпуска собственных мобильных процессоров.





Инсайдер @I_Leak_VN поведал о том, какие же на самом деле причины заставляют Samsung делать ставку на собственные флагманские чипы. Оказывается, все банально просто — это инструмент давления и один из козырей в переговорах с Qualcomm.





У американского чипмейкера нет собственного производства, поэтому он прибегает к помощи прочих компаний, помогающих в выпуске чипов. Один из постоянных партнеров — Samsung. Со своей стороны, Qualcomm заинтересована, чтобы южнокорейский гигант производил аппаратные платформы по минимальной цене и покупал их большими партиями, но уже с наценкой. Это позволяет американскому чипмейкеру неплохо зарабатывать, не тратясь на логистику.





Samsung же заинтересована в том, чтобы получить приличный объем заказов на производство процессоров, и приобретать их у Qualcomm с минимальной для себя маржой. Именно для того, чтобы американский чипмейкер был более сговорчив в вопросах, прежде всего, ценообразования на свои процессоры, южнокорейский гигант и продолжает делать ставку на собственные флагманские SoC Exynos.





Но самое печально то, что по словам источника, Exynos для Samsung лишь козырь, задача которого заставить Qualcomm максимально снизить цены на свои чипы для южнокорейского гиганта. Она вовсе не заботится о том, чтобы подразделение, занятое его разработками развивалось и совершенствовало Exynos. Поэтому чипы Exynos и стали «вечно вторыми». Если не третьими, ведь Huawei неплохо так преуспела в создании топовых Kirin.

Источник: twitter







