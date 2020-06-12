Почему у Sony PlayStation 5 такой дизайн

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Дизайн всегда был в числе главных приоритетов Sony. Пусть иногда он был спорным и не находил широкого отклика у пользователей, но компания всегда стремится предлагать оригинальные и непохожие на продукты конкурентов гаджеты. Такой подход стал основополагающим и при создании Sony PlayStation 5, но именно дизайн новинки вызвал неоднозначную реакцию.

Новый и смелый взгляд

Одни приняли его восторженно, другие наоборот крайне негативно. Волна шуток в соцсетях на эту тему не заставила себя долго ждать. Так почему у PlayStation 5 такой дизайн? Откуда появилась такая концепция? Отвечать на эти вопросы взялся президент Sony Джим Райан.

По его словам, стояла цель создать что-то неожиданное, смелое и даже эпатажное. Важно было предложить что-то прогрессивное в дизайне с прицелом на будущее. То, что будет органично для 2020 годов. Похоже, что глава компании доволен конечным результатом и уверен, что пользователи оценят его по достоинству.

Когда можно будет задуматься о покупке?

К сожалению, президент Sony отказался обсуждать стоимость PlayStation 5, поэтому потенциальным потребителям придется запастись терпением. Он лишь заявил, что несмотря на пандемию коронавируса производство консоли будет запущено строго по плану, а на осень они запланировали ряд мероприятий, которые будут касаться приставки. Не исключено, что одно из них и будет посвящено дате старта продаж и стоимости PlayStation 5.

Источник: cnet