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Почти 20000 сотрудников Amazon заразились коронавирусом в течение 2020 года

02.10.2020 392 0

Крупнейший сервис онлайн-покупок Amazon впервые обнародовал количество заболевших сотрудников компании.

 

Amazon склады

 

Следующая новость напомнит вам о том, что, может, ваша работа не настолько опасна и трудна. Один из крупнейших бизнесов в мире, Amazon, решил обнародовать данные по заболеваемости коронавирусом среди своих основных сотрудников. По данным компании 19816 работников получили «предположительно положительный» результат теста на новую инфекцию, что, по большому счету, говорит о реальных случаях болезни.

 

На данный момент, общее количество основных сотрудников компании составляет примерно 1 372 000.

 

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В официальном блоге компании отмечается, что Amazon впервые раскрыла информацию о том, сколько ее работников заразились COVID-19. Возможность обнародования информации появилась после многомесячных требований со стороны работников, правительства и инвесторов Amazon. Сообщается, что рабочие склада Amazon проводили самостоятельные расследования, чтобы попытаться определить, сколько их коллег заразились новой болезнью.

 

Раскрытие информации особенно интересно воспринимается после комментариев, сделанных старшим вице-президентом Amazon по международным операциям Дэйвом Кларком, который сказал, что знание «общего числа случаев заболевания в компании не дает полного понимания картины».

 

Работники Amazon

 

На данный момент известно о, как минимум, 10 случаев смерти сотрудников от болезни. Компания не обсуждала эти цифры в своем официальном блоге.

 

Amazon говорит, что компания проводит тысячи тестов COVID-19 в день с целью проведения 50 000 тестов в день на 650 объектах к ноябрю. Компания также сообщает, что она распространила более 100 миллионов масок для лица, установила проверки температуры тела и внедрила усовершенствованные процедуры очистки на своих объектах.

 

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Однако некоторые работники склада уже подтвердили, что дезинфекция помещений не выполняется на должном уровне.

 

Так или иначе, Amazon придется разобраться с этим вопросом, если она не хочет попасть на огромное количество судебных исков.

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Amazon

 

Источник: Gizmodo


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Amazon
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 02.10.2020

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