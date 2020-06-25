Poco, что происходит? Poco M2 Pro снова реплика смартфона Redmi?

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Бренд Poco — один из претендентов на звание главного разочарования 2020 года на рынке смартфонов. Впрочем, не меньшее уныние вызывает и политика самой Xiaomi в отношении «независимого» суббренда. Вместо того, чтобы создавать действительно что-то интересное, Poco скатилась до обычного штампования клонов и переклеивания шильдиков.

Шо, опять?

Очередной странной трансформацией может стать выход Poco M2 Pro. Если были те, кто рассчитывал увидеть смартфон, созданный с нуля или хотя бы отличающийся хоть чем-то от прочих продуктов Redmi, им стоить умерить пыл и свои ожидания. Есть весомые основания полагать, что Poco M2 Pro станет ничем иным, как переименованным Redmi 9.

Так, в базе данных сертификационного ведомства TUV Rheinland была найдена модель M2004J19PI (POCO). Ожидается, что его коммерческое название Poco M2 Pro. Именно с таким индексом ранее Redmi 9 прошел сертификацию в FCC, Bluetooth SIG, китайском центре 3С и у тайваньского регулятора NBTC. Более того, эта же модель как Redmi 9 была замечена в недрах Google Play Console.

И это может быть уже третий гаджет в портфолио Poco в этом году, представляющая собой реплику устройства Redmi. Напомним, что ранее компания выпустила Poco F2 Pro, ставший переименованным вариантом Redmi K30 Pro, а также Poco X2 — реплика Redmi K30.

Несбывшиеся обещания

И все это происходит после того, как в начале года было громогласно заявлено, что Poco теперь пойдет своей дорогой и он независим от Xiaomi. Более того, глава компании в одном из интервью утверждал, что они будут создавать самодостаточные продукты. Так о какой независимости идет речь? Вся эта история с обретением независимости надуманная и лишь пиар.

Похоже, что Pocophone F1 в свое время сыграл свою роль, привлек внимание и вызвал ажиотаж. Сил, идей и желания выпустить достойное продолжение у Xiaomi нет, а Poco так и вовсе не обладает для этого необходимыми ресурсами. Теперь китайцы эксплуатируют имя Poco, а продукты под этим брендом не более чем оружие в борьбе с Realme? А тут все средства хороши? Но разве для этих целей и Redmi мало?

Источник: gizchina

Готовится к выходу Poco M2 Pro

Poco M2 Pro должны скоро представить. Очередной клон и разочарование?