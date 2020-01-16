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Poco F2 (Pocophone F2) получит лайт-версию Poco F2e?

16.01.2020 1311 0

Несмотря на то, что фанаты компании хотели бы увидеть Pocophone F2 еще в прошлом году, сам производитель не спешит выводить новинку на рынок. Когда пользователи смогут обзавестись новой моделью, неизвестно. Как и нет четкого понимания с названием преемника Pocophone F1.


Так, на днях в базе данных бенчмарка Geerbench были обнаружены результаты прогонки смартфона Poco X2. Возможно, синтетический тест ошибся или компания решила изменить нейминг устройств. Не стоит списывать со счетов и вероятность появления новой линейки устройств под маркой суббренда Xiaomi.

 

Poco F2 (Pocophone F2) получит лайт-версию Poco F2e?


Новой повод для построения предсказаний вновь подкинул бенчмарк Geekbench 5, в базе данных которого были найдены результаты теста Poco F2e. Если сведения верны, то это аппарат на базе Snapdragon 845, обладает ОС Android 10 и 8 Гб оперативной памяти. Кстати, именно эта однокристальная система и была установлена в Pocophone F1. Чем продиктован выбор именного этого чипа, неизвестно.


Ситуация складывается неоднозначная и сложно предугадать, что же на этот раз задумала Xiaomi. Возможно, помимо «бюджетного флагмана» Pocophone F2 с Snapdragon 855/855+ свет увидит его упрощенный вариант с топовым чипом 2018 года? А может отгадка простая — в сеть слили попросту фейк.


Источник: piunikaweb.com

Poco F2 Pocophone F2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.01.2020

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Poco F2 (Pocophone F2) получит лайт-версию Poco F2e?